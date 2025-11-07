Plan Michoacán buscará alejar a jóvenes de la delincuencia: Sheinbaum

“Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que ningún joven se acerque a un grupo delincuencial”, expresó. Añadió que la prevención debe ir de la mano con más educación, cultura, deporte y atención integral en los territorios.

Sheinbaum cuestionó las críticas al enfoque de su gobierno, particularmente a la frase “abrazos, no balazos”, la cual, dijo, ha sido tergiversada. “Falso que sean abrazos a la delincuencia; hay que acercarse a los jóvenes”, sostuvo.

La presidenta adelantó que será este domingo cuando se presentará de manera oficial el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que contempla acciones integrales para recuperar la tranquilidad del estado.

“Una estrategia de seguridad también requiere inteligencia, investigación, coordinación entre instituciones, judicialización, pero sobre todo una visión que entienda que hay que atender las causas”, puntualizó.