Plan Michoacán buscará alejar a jóvenes de la delincuencia: Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó este viernes su compromiso con una estrategia de seguridad que coloque en el centro a los jóvenes, al asegurar que el combate a la violencia en el país no puede depender exclusivamente de la fuerza pública.
Durante su conferencia matutina, la mandataria se refirió al caso del menor presuntamente involucrado en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y subrayó que hechos como ese reflejan la urgencia de reforzar acciones que atiendan el origen de la violencia.
“Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que ningún joven se acerque a un grupo delincuencial”, expresó. Añadió que la prevención debe ir de la mano con más educación, cultura, deporte y atención integral en los territorios.
Sheinbaum cuestionó las críticas al enfoque de su gobierno, particularmente a la frase “abrazos, no balazos”, la cual, dijo, ha sido tergiversada. “Falso que sean abrazos a la delincuencia; hay que acercarse a los jóvenes”, sostuvo.
La presidenta adelantó que será este domingo cuando se presentará de manera oficial el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que contempla acciones integrales para recuperar la tranquilidad del estado.
“Una estrategia de seguridad también requiere inteligencia, investigación, coordinación entre instituciones, judicialización, pero sobre todo una visión que entienda que hay que atender las causas”, puntualizó.
-