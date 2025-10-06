Plan Marina se activa en Michoacán y otros estados por el huracán Priscilla

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, informó que mantiene activo el Plan Marina en su fase de Prevención en los estados costeros del litoral del Pacífico ante los efectos del huracán Priscilla.

El plan se aplica en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, con el objetivo de auxiliar a la población civil ante posibles afectaciones por lluvias, oleaje y vientos fuertes.

De acuerdo con la Semar, actualmente se tiene desplegado un estado de fuerza de 7 mil 591 efectivos, además de 205 vehículos, 63 embarcaciones, ocho aeronaves y 59 equipos especializados. Entre estos recursos destacan siete cocinas móviles y 19 plantas potabilizadoras de agua, para atender de forma inmediata a las comunidades que lo requieran.

También operan tres Brigadas de Reacción a Emergencias en los estados mencionados y dos brigadas adicionales alertadas en la Ciudad de México, listas para desplegarse en caso necesario.

🌧️ Acciones preventivas

Entre las medidas implementadas se estableció un Centro de Comando de Incidentes en el C5 de Manzanillo, Colima, donde se coordinan los trabajos de vigilancia y comunicación con autoridades estatales y municipales.