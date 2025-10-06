Plan Marina se activa en Michoacán y otros estados por el huracán Priscilla

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, informó que mantiene activo el Plan Marina en su fase de Prevención en los estados costeros del litoral del Pacífico ante los efectos del huracán Priscilla.
El plan se aplica en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, con el objetivo de auxiliar a la población civil ante posibles afectaciones por lluvias, oleaje y vientos fuertes.
De acuerdo con la Semar, actualmente se tiene desplegado un estado de fuerza de 7 mil 591 efectivos, además de 205 vehículos, 63 embarcaciones, ocho aeronaves y 59 equipos especializados. Entre estos recursos destacan siete cocinas móviles y 19 plantas potabilizadoras de agua, para atender de forma inmediata a las comunidades que lo requieran.
También operan tres Brigadas de Reacción a Emergencias en los estados mencionados y dos brigadas adicionales alertadas en la Ciudad de México, listas para desplegarse en caso necesario.
Entre las medidas implementadas se estableció un Centro de Comando de Incidentes en el C5 de Manzanillo, Colima, donde se coordinan los trabajos de vigilancia y comunicación con autoridades estatales y municipales.
Asimismo, se realizan recorridos preventivos y evaluación de zonas de riesgo en las colonias Santiago Centro, Tucanes, Francisco Villa y Arboledas, en Colima, además de reuniones de coordinación con Protección Civil y Capitanías de Puerto en Manzanillo, Puerto Vallarta y Los Cabos.
En conjunto con la Comunidad Marítima, se determinó el resguardo de embarcaciones y la delimitación de zonas de riesgo en el litoral de Baja California Sur y otras entidades.
La Secretaría de Marina exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de medios oficiales, seguir las indicaciones de Protección Civil y atender los avisos de las Capitanías de Puerto, para evitar riesgos innecesarios y salvaguardar la vida humana en la mar.
