Plan México: 18 empresarios se suman a estrategia económica de Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles 3 de diciembre la creación del Consejo para Detonar la Inversión en México, como parte de su estrategia económica conocida como Plan México, que busca impulsar el desarrollo del país mediante la colaboración con el sector privado.

La reunión se llevó a cabo en Palacio Nacional, donde la mandataria se reunió con empresarios, empresarias y funcionarios clave de su gabinete para dialogar sobre nuevas oportunidades de inversión.

Entre los asistentes estuvieron Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Al término del encuentro, Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial, calificó la reunión como “positiva” y aseguró que el objetivo común es trabajar en equipo “para incrementar las inversiones”.

¿Quiénes integran el nuevo Consejo?

El Consejo para Detonar la Inversión estará conformado por 18 figuras destacadas del empresariado nacional, entre ellos: