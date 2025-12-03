Plan México: 18 empresarios se suman a estrategia económica de Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles 3 de diciembre la creación del Consejo para Detonar la Inversión en México, como parte de su estrategia económica conocida como Plan México, que busca impulsar el desarrollo del país mediante la colaboración con el sector privado.
La reunión se llevó a cabo en Palacio Nacional, donde la mandataria se reunió con empresarios, empresarias y funcionarios clave de su gabinete para dialogar sobre nuevas oportunidades de inversión.
Entre los asistentes estuvieron Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Al término del encuentro, Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial, calificó la reunión como “positiva” y aseguró que el objetivo común es trabajar en equipo “para incrementar las inversiones”.
El Consejo para Detonar la Inversión estará conformado por 18 figuras destacadas del empresariado nacional, entre ellos:
Carlos Slim Helú, presidente vitalicio de Grupo Carso.
Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de AMX.
Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, directivos de Grupo Televisa y TelevisaUnivision.
José Antonio Fernández Garza, presidente de FEMSA y Coca Cola FEMSA.
Carlos Hank González, presidente de Grupo Financiero Banorte.
Laura Díez Barroso, presidenta del Grupo Financiero Santander.
Alejandro Baillères, Juan Pablo del Valle, José Antonio Chedraui, entre otros.
También forman parte Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor para el Desarrollo Empresarial Regional (CADER), y Giselle Morán, CEO de Real Estate Media Group.
Aunque los detalles específicos del Plan México aún no se han dado a conocer en su totalidad, el enfoque principal será la reactivación económica nacional, con especial énfasis en la atracción de inversión privada, la generación de empleos y la promoción de infraestructura estratégica.
Con esta iniciativa, el gobierno federal busca fortalecer la cooperación con el sector empresarial para generar condiciones de crecimiento sostenido en distintas regiones del país.
