Plan binacional México–EU combate gusano barrenador del ganado con moscas estériles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), informó que ha reforzado las acciones de contención del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en regiones del centro y norte del país, como parte de una estrategia binacional con Estados Unidos.
Desde el 26 de diciembre de 2025 se implementó una operación especial en el centro-sur de Tamaulipas, el norte de Veracruz y la región Huasteca de San Luis Potosí, con el objetivo de detener y revertir el avance del parásito, que representa un riesgo grave para la salud animal y la producción ganadera.
La estrategia incluye la liberación de moscas estériles como medida biológica para frenar la propagación del gusano, acción que fue previamente propuesta por México desde noviembre de 2025 durante mesas técnicas binacionales. La reciente decisión de Estados Unidos de enfocar la liberación en la franja fronteriza refuerza esta línea de acción.
El operativo incluye la participación de gobiernos estatales, asociaciones ganaderas y cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional. Entre las acciones principales se encuentran:
Atención directa en campo: curación de heridas, tratamiento preventivo y capacitación a productores.
Refuerzo de vigilancia: visitas a unidades de producción y sistemas de alerta temprana.
Control de movilización: inspección sanitaria del ganado en tránsito.
El Gobierno de México reiteró que mantendrá el monitoreo constante y ajustará las estrategias conforme evolucione la situación, priorizando la protección del hato ganadero y el acompañamiento técnico a productores.
