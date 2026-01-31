Plan binacional México–EU combate gusano barrenador del ganado con moscas estériles

Desde el 26 de diciembre de 2025 se implementó una operación especial en el centro-sur de Tamaulipas, el norte de Veracruz y la región Huasteca de San Luis Potosí, con el objetivo de detener y revertir el avance del parásito, que representa un riesgo grave para la salud animal y la producción ganadera.

La estrategia incluye la liberación de moscas estériles como medida biológica para frenar la propagación del gusano, acción que fue previamente propuesta por México desde noviembre de 2025 durante mesas técnicas binacionales. La reciente decisión de Estados Unidos de enfocar la liberación en la franja fronteriza refuerza esta línea de acción.