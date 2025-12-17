Pirotecnia provoca incendio en árbol de navidad de Nayarit durante la celebración [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El encendido del árbol de Navidad es uno de los momentos más esperados durante las fiestas decembrinas, un evento lleno de alegría que marca el inicio de la temporada navideña. En muchos municipios y alcaldías, como en la Ciudad de México, este evento se convierte en una fiesta multitudinaria. Sin embargo, en un municipio de Nayarit, un repentino incendio transformó este esperado momento en una tragedia.

Los hechos ocurrieron en la delegación de San Vicente, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, donde los residentes se habían reunido para presenciar el encendido de un enorme árbol de Navidad en la plaza principal. La festividad comenzó como estaba previsto, con luces de colores iluminando el gran pino decorado con esferas de Mickey Mouse, creando una atmósfera mágica de celebración.

Sin embargo, la emoción se convirtió en pánico en un abrir y cerrar de ojos. Al iniciar el espectáculo con juegos pirotécnicos para conmemorar el encendido, un cohete alcanzó el árbol, lo que provocó que sus ramas decoradas comenzaran a arder rápidamente. En cuestión de segundos, el gigante árbol fue consumido por las llamas, dejando a los asistentes atónitos y alarmados. Un video del incidente rápidamente se viralizó en redes sociales, mostrando el fatídico momento.

Afortunadamente, y a pesar del pánico que se desató entre los presentes, no se reportaron personas heridas. La pronta llegada de los elementos de Protección Civil y Bomberos de Bahía de Banderas permitió controlar rápidamente el incendio, evitando que la tragedia fuera aún mayor. Las autoridades confirmaron que las pérdidas fueron materiales, ya que no se registraron víctimas, pero el árbol fue completamente destruido.