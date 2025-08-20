Piratas asaltan plataforma de Pemex en Campeche; robaron 50 equipos de respiración

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Petróleos Mexicanos (Pemex) denunció un nuevo ataque a sus instalaciones en alta mar, luego de que un grupo armado irrumpiera en la plataforma Akal-R, ubicada en la Sonda de Campeche, la noche del lunes.
De acuerdo con un comunicado de la empresa productiva del Estado, alrededor de las 22:00 horas, individuos ajenos a la instalación amagaron a trabajadores y sustrajeron cerca de 50 equipos de respiración autónoma.
Aunque no se reportaron heridos, tres empleados sufrieron crisis nerviosa.
La Secretaría de Marina (Semar) activó el Protocolo General de Atención a Eventos en Instalaciones Marinas y Costeras de Pemex, pero no logró localizar a los responsables.
Pemex informó que, además de la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), reforzará la vigilancia en la zona para prevenir futuros ataques a sus plataformas y buques.
Tras el asalto, líderes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) exigieron mayor seguridad para proteger tanto las instalaciones como al personal.
“Vemos con preocupación el nivel de violencia de quienes abordan las plataformas para robar. No vamos a esperar a que tengamos que lamentar vidas humanas. Exigimos más vigilancia, patrullaje y monitoreo remoto de las instalaciones marinas de Pemex”, declaró Antonio Toledo, secretario general de la Sección 47 del STPRM.
El robo a la plataforma Akal-R no es un hecho aislado. En lo que va de 2025, Pemex ha enfrentado varios asaltos en alta mar:
15 de febrero: la plataforma Zaap Delta-D, en el complejo Ku-Maloob-Zaap, fue atacada por ocho hombres armados, conocidos como “piratas modernos”.
28 de junio: un grupo armado irrumpió en otra plataforma y un buque en la misma zona, de donde robaron herramientas y equipo antes de huir en tres lanchas rápidas.
Con el ataque más reciente, sindicatos y trabajadores demandan medidas urgentes para frenar la ola de violencia que afecta a las instalaciones estratégicas de hidrocarburos en el Golfo de México.
