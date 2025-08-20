Piratas asaltan plataforma de Pemex en Campeche; robaron 50 equipos de respiración

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Petróleos Mexicanos (Pemex) denunció un nuevo ataque a sus instalaciones en alta mar, luego de que un grupo armado irrumpiera en la plataforma Akal-R, ubicada en la Sonda de Campeche, la noche del lunes.

De acuerdo con un comunicado de la empresa productiva del Estado, alrededor de las 22:00 horas, individuos ajenos a la instalación amagaron a trabajadores y sustrajeron cerca de 50 equipos de respiración autónoma.

Aunque no se reportaron heridos, tres empleados sufrieron crisis nerviosa.

La Secretaría de Marina (Semar) activó el Protocolo General de Atención a Eventos en Instalaciones Marinas y Costeras de Pemex, pero no logró localizar a los responsables.

Pemex informó que, además de la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), reforzará la vigilancia en la zona para prevenir futuros ataques a sus plataformas y buques.