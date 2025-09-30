Pipa no tenía fallas mecánicas: peritajes confirman causa del accidente en Iztapalapa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, informó este martes 30 de septiembre que los dictámenes periciales realizados por la institución confirmaron que la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de La Concordia, alcaldía Iztapalapa, fue provocada por exceso de velocidad y no por fallas mecánicas en la unidad.

Durante una conferencia encabezada por la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, se detalló que el tractocamión no presentaba fallas en frenos, llantas, ejes ni válvulas. “Las válvulas funcionaban correctamente y se encontraban cerradas”, afirmó la fiscal.

Según los peritajes de tránsito terrestre, criminalística, mecánica, incendios y explosiones, así como registros del GPS y videos del C5 y cámaras privadas, la unidad circulaba a una velocidad de entre 44 y 46 kilómetros por hora al ingresar a una curva, lo que causó que el conductor perdiera el control, golpeara el muro de contención y volcara.

El impacto provocó fricción en la superficie del tanque, generando una hendidura por la que se fugó el gas, ocasionando posteriormente la explosión. La unidad quedó recostada sobre su costado izquierdo.

La fiscal Alcalde Luján desmintió un video difundido en medios, que sugería que la unidad iba a velocidad moderada. Aclaró que “ese video fue registrado antes de la curva y no corresponde al momento del accidente”.

Asimismo, explicó que el pavimento en el tramo del incidente estaba en buenas condiciones y no fue intervenido tras el siniestro. Esta información fue verificada por personal pericial mediante inspecciones, fotografías y videograbaciones.

La investigación cuenta con el respaldo técnico de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), a fin de robustecer el análisis normativo e industrial.

