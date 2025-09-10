Pipa explotada no tenía seguro contra daños ambientales ni civiles

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La empresa Transportadora Silza, S.A. de C.V., responsable de la pipa que explotó en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, no contaba con pólizas vigentes de seguro de responsabilidad civil ni por daño ambiental, confirmó la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

De acuerdo con el organismo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), durante lo que va de 2025, la empresa no ingresó solicitudes para registrar seguros correspondientes a los permisos de transporte que respaldaban la operación del semirremolque involucrado.

Aunque Transportadora Silza sí ingresó este año una solicitud para asegurar la actividad de almacenamiento de gas licuado de petróleo en planta de suministro, la ASEA señaló que fue desechada, por lo que actualmente no existe un seguro registrado vigente ante la dependencia.

El vehículo accidentado había cargado en la Terminal Marítima Gas Tomza, S.A. de C.V., bajo un permiso que venció el 12 de junio de 2024. La empresa Transportadora Silza, que forma parte del Grupo Tomza, tiene permisos de transporte vigentes ante la Comisión Nacional de Energía (CNE). Inspectores de la ASEA y de la CNE, junto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, realizan ya una investigación en sitio para determinar la causa raíz de la explosión.

