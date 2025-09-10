Pipa de gas explota en CDMX; causa pánico cerca del Metro Santa Marta [VIDEOS]

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La tarde de este miércoles se registró una fuerte explosión en las inmediaciones del Puente de la Concordia, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México.
Imágenes que circulan en redes sociales muestran el momento exacto del estallido, presuntamente ocasionado por la explosión de una pipa, lo que provocó una enorme columna de fuego que alcanzó varios metros de altura. En los videos también se observa cómo peatones, comerciantes y usuarios del transporte público corren para alejarse del lugar, en especial quienes se encontraban cerca de la estación Santa Marta de la Línea A del Metro capitalino.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que elementos de tránsito y policía mantienen labores de resguardo en la zona, mientras se realiza el retiro de los vehículos involucrados para evitar nuevos incidentes. La circulación vehicular en la zona permanece restringida.
Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) dio a conocer que su personal fue trasladado a la zona del siniestro para coordinar acciones junto a otras instancias de emergencia. La dependencia reiteró el llamado a la población a no acercarse al lugar, a fin de permitir el paso libre a bomberos, ambulancias y cuerpos de rescate.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si hay personas lesionadas o víctimas mortales, por lo que se espera un reporte actualizado en las próximas horas.
SHA