Pipa de gas explota en CDMX; causa pánico cerca del Metro Santa Marta [VIDEOS]

Imágenes que circulan en redes sociales muestran el momento exacto del estallido, presuntamente ocasionado por la explosión de una pipa, lo que provocó una enorme columna de fuego que alcanzó varios metros de altura. En los videos también se observa cómo peatones, comerciantes y usuarios del transporte público corren para alejarse del lugar, en especial quienes se encontraban cerca de la estación Santa Marta de la Línea A del Metro capitalino.