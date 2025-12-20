Piloto de Magnicharters se encierra en cabina tras despido: ‘Nos deben cinco meses’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Momentos de tensión se vivieron este 20 de diciembre en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), cuando el piloto del vuelo GMT 780 de la empresa Magnicharters, con destino a Cancún, se encerró en la cabina de la aeronave tras ser notificado de su despido, impidiendo el despegue con los pasajeros ya a bordo.
El hecho fue reportado en redes sociales por los propios pasajeros, quienes señalaron que el piloto, identificado como Edgar Macías, utilizó el altavoz de la cabina para expresar su inconformidad por las condiciones laborales de la aerolínea. En un video que circula ampliamente en TikTok y otras plataformas, se escucha al piloto decir:
Según declaraciones del propio piloto, lleva casi tres años trabajando para la empresa y nunca había faltado a un vuelo. En su mensaje, explicó que su acción fue motivada por solidaridad con los pasajeros y como protesta por el despido injustificado, presuntamente derivado de exigir condiciones dignas.
“Les pido una gran disculpa […] pero esto depende de la vida laboral de más de 300 trabajadores. Me duele de corazón como comandante y padre de familia que ustedes estén pasando por esto.”
La administración del Aeropuerto Internacional informó vía redes sociales que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) ya investiga lo ocurrido. El piloto fue retirado de la aeronave y entregado a la autoridad correspondiente.
