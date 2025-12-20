Piloto de Magnicharters se encierra en cabina tras despido: ‘Nos deben cinco meses’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Momentos de tensión se vivieron este 20 de diciembre en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), cuando el piloto del vuelo GMT 780 de la empresa Magnicharters, con destino a Cancún, se encerró en la cabina de la aeronave tras ser notificado de su despido, impidiendo el despegue con los pasajeros ya a bordo.

El hecho fue reportado en redes sociales por los propios pasajeros, quienes señalaron que el piloto, identificado como Edgar Macías, utilizó el altavoz de la cabina para expresar su inconformidad por las condiciones laborales de la aerolínea. En un video que circula ampliamente en TikTok y otras plataformas, se escucha al piloto decir: