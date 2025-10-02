Piloto de avioneta que murió con Débora Estrella dio positivo a drogas y alcohol

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tragedia aérea en la que perdió la vida la conductora de noticias Débora Estrella continúa revelando datos preocupantes. Autoridades confirmaron que el piloto de la avioneta, Bryan Ballesteros Argueta, dio positivo a alcohol y marihuana en los exámenes toxicológicos realizados tras el accidente ocurrido en el municipio de García.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía de Nuevo León citadas por el diario El Norte, los exámenes no confirman que estas sustancias hayan sido la causa directa del desplome, pero sí representan un giro significativo en la investigación, al evidenciar posibles fallas en los protocolos de supervisión y control en vuelos de instrucción.

La aeronave siniestrada, una Cessna 150 con matrícula XB-BGH, pertenecía al Centro de Estudios Aeronáuticos de Mazatlán (CEAM). Según los reportes oficiales, el piloto alcanzó a comunicarse con la Torre de Control para solicitar su regreso a pista, pero minutos después la avioneta perdió altitud y se estrelló en la zona de Laderas / Riveras Interpuerto.