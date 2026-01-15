Pilgrim’s invertirá 1,300 mdd en México para ampliar producción avícola

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este jueves, durante su conferencia matutina, una inversión histórica por parte de Pilgrim’s, empresa del sector avícola que destinará mil 300 millones de dólares para ampliar su capacidad productiva en el país, como parte de los esfuerzos para alcanzar la autosuficiencia alimentaria.
Acompañada del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, y de directivos de Pilgrim’s, la mandataria dio paso al anuncio oficial de esta inversión, que se ejecutará durante su gobierno. El proyecto contempla la creación de más de cuatro mil empleos directos en diferentes regiones del país, con impacto significativo en zonas rurales y comunidades productoras.
“Esta inversión significa que México va a dejar de importar el 35 por ciento del total de las importaciones de pollo. Se va a producir en nuestro país, que es uno de los objetivos principales del Plan México”, explicó Marcelo Ebrard al subrayar la importancia estratégica del anuncio. Pilgrim’s tiene 38 años operando en el país y forma parte del grupo JBS, la mayor empresa de proteínas del mundo.
Fabio Sandri, CEO global de Pilgrim’s, afirmó que la inversión refleja el compromiso de la compañía con el desarrollo de México: “Crecer no es sólo producir más, sino hacerlo con responsabilidad, calidad y visión de largo plazo. Estamos convencidos de que cuando hacemos las cosas bien, podemos seguir generando oportunidades para un futuro mejor”.
Jesús Muñoz, presidente y director general de Pilgrim’s México, detalló que la inversión se distribuirá en tres regiones. En el norte, se aplicarán 200 millones de dólares en Durango y Coahuila para modernizar plantas, instalar paneles solares y sistemas de biogás. En el centro, principalmente en Querétaro e Hidalgo, se invertirán 150 millones de dólares en la actualización tecnológica de plantas procesadoras.
La mayor parte del monto, 950 millones de dólares, se destinará al sur del país, con énfasis en Veracruz, Campeche y Yucatán, donde se duplicará la capacidad de producción en plantas de alimento, incubadoras y se construirán nuevos centros de procesamiento. Se prevé también abrir un complejo productivo en el Istmo de Tehuantepec.
Actualmente, Pilgrim’s México cuenta con 12 mil 600 colaboradores directos y más de 50 mil empleos indirectos, impactando positivamente a comunidades rurales y a toda la cadena productiva. Con esta expansión, la empresa aumentará su producción en 373 mil toneladas anuales, lo que representa un crecimiento del 38 por ciento en su capacidad instalada. “Estamos convencidos de que si trabajamos empresa, gobierno y sociedad, vamos a lograr los retos que tengamos enfrente”, concluyó Muñoz.
rmr