Pilgrim’s invertirá 1,300 mdd en México para ampliar producción avícola

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este jueves, durante su conferencia matutina, una inversión histórica por parte de Pilgrim’s, empresa del sector avícola que destinará mil 300 millones de dólares para ampliar su capacidad productiva en el país, como parte de los esfuerzos para alcanzar la autosuficiencia alimentaria.

Acompañada del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, y de directivos de Pilgrim’s, la mandataria dio paso al anuncio oficial de esta inversión, que se ejecutará durante su gobierno. El proyecto contempla la creación de más de cuatro mil empleos directos en diferentes regiones del país, con impacto significativo en zonas rurales y comunidades productoras.

“Esta inversión significa que México va a dejar de importar el 35 por ciento del total de las importaciones de pollo. Se va a producir en nuestro país, que es uno de los objetivos principales del Plan México”, explicó Marcelo Ebrard al subrayar la importancia estratégica del anuncio. Pilgrim’s tiene 38 años operando en el país y forma parte del grupo JBS, la mayor empresa de proteínas del mundo.