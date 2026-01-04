Piden no regalar mascotas en Día de Reyes por riesgo de abandono

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El colectivo D.A.R.A.M.O.R Rescatistas Independientes de Michoacán lanzó un llamado a la sociedad para frenar la entrega de perros y gatos como regalos durante el Día de Reyes, al considerar que esta práctica promueve el abandono animal en fechas posteriores.

“Los animales no son juguetes ni caprichos de temporada”, recordaron los activistas, quienes insistieron en que regalar animales como si fueran objetos sin valor ni responsabilidad solo contribuye a un problema silencioso que se repite cada inicio de año.

La vocera del colectivo, Luisa Quijano Ravell, advirtió que “los animales no son objetos desechables y que adquirir un perro o un gato implica un compromiso real de entre 10 y 15 años, una responsabilidad que no debe tomarse a la ligera ni por impulso”.