Piden no regalar mascotas en Día de Reyes por riesgo de abandono

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El colectivo D.A.R.A.M.O.R Rescatistas Independientes de Michoacán lanzó un llamado a la sociedad para frenar la entrega de perros y gatos como regalos durante el Día de Reyes, al considerar que esta práctica promueve el abandono animal en fechas posteriores.
“Los animales no son juguetes ni caprichos de temporada”, recordaron los activistas, quienes insistieron en que regalar animales como si fueran objetos sin valor ni responsabilidad solo contribuye a un problema silencioso que se repite cada inicio de año.
La vocera del colectivo, Luisa Quijano Ravell, advirtió que “los animales no son objetos desechables y que adquirir un perro o un gato implica un compromiso real de entre 10 y 15 años, una responsabilidad que no debe tomarse a la ligera ni por impulso”.
Durante los últimos meses del año, señalaron, se observa un aumento del 40% en los casos de abandono, ya sea por viajes familiares o por la idea de “renovar a la mascota”, lo que refleja una visión de los animales como bienes reemplazables.
“Son seres vivos que tienen necesidades físicas y emocionales al igual que nosotros como seres humanos, necesidades tanto de un espacio donde habitar, así como alimento y agua, amor, tiempo, paseos, cuidados médicos veterinarios, convivencia familiar, entre muchas otras cosas más”, expresó Quijano Ravell.
Finalmente, hizo un llamado a madres y padres para que reconsideren regalar animales durante festividades: “La mayoría de los animales entregados como regalos terminan en las calles, padeciendo hambre, sed y frío, y en muchos casos muriendo bajo condiciones de extrema violencia”.
