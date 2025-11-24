Piden no difundir rumores sobre actividad del volcán Popocatépetl

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió un comunicado urgente en el que advierte que cualquier información oficial relacionada con la actividad del volcán Popocatépetl será emitida exclusivamente por dicha instancia, en coordinación con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

En el mensaje, publicado a través de redes sociales, se enfatizó que la CNPC es la única autoridad facultada para realizar vigilancia, monitoreo y evaluación técnica del coloso. El Gobierno de México pidió a la ciudadanía y a las autoridades locales atender únicamente los reportes oficiales.

“El propósito es evitar rumores, desinformación o interpretaciones que puedan generar incertidumbre entre la población”, destaca el comunicado.