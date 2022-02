Piden a Conacyt no discriminar a mujeres embarazadas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Diversas organizaciones de la sociedad civil demandaron al Conacyt eliminar las fracciones del artículo 20 del anteproyecto del reglamento de becas donde se contempla suspender estos apoyos a mujeres embarazadas, en parto y/o puerperio, así como los becarios que participen en manifestaciones.

Al entregar una carta en las instalaciones del Conacyt, dirigida a la directora general del organismo, María Elena Álvarez-Buylla, las representantes de las organizaciones civiles aseveraron que en México ya no se deben permitir prácticas discriminatorias hacia las mujeres, mucho menos en un organismo tan importante para el país.

Para Frida Espinosa, representante de JUVI, “semejante redacción constituye un verdadero retroceso en el reconocimiento de los derechos humanos, además de que implica la mayor discriminación a aquellas mujeres que estudian y que ejercen su maternidad.

Por su parte, Yolanda Cornejo Vázquez, representante de la Coalición SUMAS afirmó que “nuestra patria tiene la obligación de salvaguardar la maternidad. Una mujer que estudia un posgrado, y que además es madre, merece el mayor de los respaldos, ya que estamos ante un caso de verdadero empoderamiento femenino, pues al mismo tiempo que estudia para alcanzar la excelencia académica, es madre.

Carmen Vieyra, representante de Asociación Nacional Cívica Femenina, sostuvo que el derecho a la libre expresión de los becados jamás deberá estar supeditado a una política administrativa. “Esto es inconstitucional, es discriminación y es abuso de autoridad. En el caso de las becarias embarazadas, en parto o puerperio se les está discriminando por estar viviendo una situación personal”.

Alejandra Yáñez Rubio, representante de Conciencia y Derechos Humanos añadió que la redacción del proyecto carece de sentido común y empatía. Es la mayor afrenta al desarrollo de las mujeres que estudian y son madres. “El anteproyecto de becas criminaliza la maternidad y el ejercicio de la construcción de ciudadanía. Las becas deben darse únicamente bajo ciertas condiciones especiales, tales como el mérito académico, la necesidad de apoyo económico y el compromiso de finalizar el posgrado. El hecho que un becario participe en una protesta no constituye un agravio. Igualmente, la maternidad no es un delito ni una discapacidad”, sentenció.

Las representantes de las instituciones concluyeron que jamás deberán otorgarse becas, bajo la condición de eliminar o limitar el ejercicio de cualquier derecho humano.

Entre las asociaciones que se unieron a esta demanda se encuentran: Actúa Familia, Asociación Nacional Cívica Femenina, Casa Cuna Laguna, CAUSA México, Cefim Yucatán, Celeste Fest, Ciudadanos por México, Coalición SUMAS, Conciencia Y Derechos Humanos, ConParticipación, Colectivo Por La Vida, CONAL, Coordinación Nacional +Vida +Familia, EMET, Verdad Que Forma Y Transforma, Escuadrón Cóndor, Dimensión Coahuila, Dimensión Chiapas, Federación Nacional De Filósofos, FNF Puebla, Fuerza Celeste, Fuerza Querétaro, Futuro21, Instituto Honor y Patria, Investigación, Análisis Y Propuestas En Derechos Humanos, Juventud Y Vida, LagunaVas, Nacer Es Mi Derecho A. C., Océano Ciudadano, Pasos Por La Vida, Paternidad Responsable, Poder Familia, Querétaro Por La Vida Y La Familia, Red Apoyo Familia, Salvemos Las Dos Vidas Nayarit, SerFam , Sociedad Filosófica Laguna Sofía, Somos Familia Sinaola, Somos Más Por La Vida Y La Familia, UnDiaPorTodas Sinaloa, Verdad Y Vida, Vía Familia, Vida Fest, Voz En Acción, Voz Pública AC, Women of the World México.

EA