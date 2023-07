Pide Xóchitl Gálvez que AMLO sea inscrito en registro de violentadores de mujeres

Eso de lo que él se quejó y que decía que los presidentes no deberían, eso del ‘cállate chachalaca’ a (Vicente) Fox, él lo está replicando todavía más grave. Haberse atrevido a meterse a mis cuentas fiscales de la empresa, que es secreto fiscal, que es secreto bancario, violando la ley, porque no me encontraron en mis cuentas personales un peso mal habido. Lo que se va a topar es que soy una empresaria hace 31 años”.