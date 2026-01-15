Phishing en México: alertan sobre fraudes en registro de líneas móviles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde el 9 de enero, el registro de líneas telefónicas inició por decreto de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), un proceso seguro que no pone en riesgo la privacidad de los usuarios. Sin embargo, la llegada del phishing ha encendido las alarmas entre los ciudadanos.
El phishing, una técnica de fraude cibernético, se ha hecho presente bajo la supuesta identidad de las compañías telefónicas. Su objetivo: engañar a los usuarios para obtener información personal de manera ilícita.
El registro de líneas telefónicas busca identificar a los propietarios de cada línea móvil en el país, con el fin de reducir extorsiones, fraudes y secuestros. El trámite es gratuito y debe realizarse antes de finalizar junio, presentando CURP o pasaporte para personas físicas y RFC para personas morales.
Aunque la CRT asegura que el procedimiento es seguro, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) advierte sobre posibles riesgos para la privacidad de los mexicanos, por lo que las empresas operadoras deben estar alertas ante ataques informáticos o filtraciones de datos.
No respondas mensajes o llamadas de números desconocidos que ofrezcan registrar tu línea.
Ignora indicaciones sospechosas y cuelga de inmediato.
Bloquea números que finjan ser de tu operadora.
No compartas información personal ni agendes citas.
No abras enlaces con errores ortográficos o dudosos.
Verifica información únicamente en portales oficiales del CRT o tu operadora.
Acude directamente a centros de atención al cliente si tienes dudas.
Registro seguro: presencial o en línea
El trámite puede hacerse de manera presencial en módulos oficiales de cada compañía o por internet en portales confiables:
Movistar: movistar.com.mx/vinculatulinea
Bait: rnu.altanredes.com/bait/vinculatulinea
AT&T: att.com.mx/vinculatulineaderegistro
Telcel: registro.telcel.com/vinculatulinea
En algunos casos, tu operador enviará un código por SMS que deberás usar para validar el registro. Presta atención a códigos extraños que podrían indicar un intento de fraude.
Las ciberestafas como el phishing no descansan, especialmente en trámites masivos como este. Mantente alerta y protege tu información personal.
RPO