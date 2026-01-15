Phishing en México: alertan sobre fraudes en registro de líneas móviles

El registro de líneas telefónicas busca identificar a los propietarios de cada línea móvil en el país, con el fin de reducir extorsiones, fraudes y secuestros. El trámite es gratuito y debe realizarse antes de finalizar junio, presentando CURP o pasaporte para personas físicas y RFC para personas morales.

Aunque la CRT asegura que el procedimiento es seguro, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) advierte sobre posibles riesgos para la privacidad de los mexicanos, por lo que las empresas operadoras deben estar alertas ante ataques informáticos o filtraciones de datos.