Peso mexicano resiste bajo los $18 en vísperas de cierre de 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la penúltima jornada del 2025, el peso mexicano muestra estabilidad frente al dólar, operando por debajo de las 18 unidades, mientras los mercados financieros aguardan la publicación de las minutas de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

De acuerdo con información publicada por El Economista, el tipo de cambio spot se ubica en 17.9564 pesos por dólar, lo que representa una ligera apreciación de 1.18 centavos respecto al cierre previo de 17.9682 unidades, según datos del Banco de México (Banxico). El movimiento equivale a una ganancia marginal de 0.06% para la divisa mexicana.

Durante la jornada de este martes, el dólar se cotiza en un rango que oscila entre un mínimo de 17.9511 y un máximo de 17.9986 pesos por unidad. Por su parte, el Índice Dólar (DXY), que mide el desempeño de esta moneda frente a una canasta de seis divisas internacionales, avanza 0.14%, colocándose en 98.15 puntos.

El mercado financiero se mantiene atento a las minutas de la reunión de política monetaria de la Fed, celebrada los días 9 y 10 de diciembre, las cuales podrían ofrecer señales sobre las diferencias internas entre sus miembros respecto a la reciente reducción en la tasa de interés. Esta decisión marcó el tercer recorte consecutivo en su referencia.

Además, los inversionistas analizan proyecciones sobre la política monetaria estadounidense hacia 2026. De acuerdo con la herramienta FedWatch del CME Group, existe una probabilidad del 85% de que la tasa de interés se mantenga sin cambios en la próxima reunión programada para finales de enero.

“Para el día se espera un precio oscilando en rangos estrechos con sesgo neutral a ligeramente favorable para el peso. Hacia los siguientes días, el comportamiento seguirá condicionado por la baja liquidez de fin de año”, explicó Felipe Mendoza, CEO de IMB Capital Quants.

rmr