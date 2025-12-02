Pese a presión de EE.UU., Aeroméxico y Delta Air mantendrán su alianza

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pese a la orden del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) para dar por finalizada la alianza entre Aeroméxico y Delta Air Lines, esta sigue vigente gracias a una suspensión judicial, informó el director general de Aeroméxico, Andrés Conesa.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, el directivo confirmó que una corte de apelaciones con sede en Atlanta, Georgia, concedió frenar temporalmente el fin de esta colaboración aérea entre ambas compañías.

“Seguimos con la alianza. Recordar que el Departamento de Transporte de EE.UU. nos pidió terminarla hace aproximadamente un par de meses, y lo que hicimos fue presentar un recurso ante una Corte Federal. Recientemente nos dieron una suspensión. Entonces, la alianza sigue vigente en lo que se resuelve el fondo del asunto”, explicó Conesa Labastida.