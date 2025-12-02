Pese a presión de EE.UU., Aeroméxico y Delta Air mantendrán su alianza

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pese a la orden del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) para dar por finalizada la alianza entre Aeroméxico y Delta Air Lines, esta sigue vigente gracias a una suspensión judicial, informó el director general de Aeroméxico, Andrés Conesa.
En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, el directivo confirmó que una corte de apelaciones con sede en Atlanta, Georgia, concedió frenar temporalmente el fin de esta colaboración aérea entre ambas compañías.
“Seguimos con la alianza. Recordar que el Departamento de Transporte de EE.UU. nos pidió terminarla hace aproximadamente un par de meses, y lo que hicimos fue presentar un recurso ante una Corte Federal. Recientemente nos dieron una suspensión. Entonces, la alianza sigue vigente en lo que se resuelve el fondo del asunto”, explicó Conesa Labastida.
El DOT no argumentó fallas por parte de las aerolíneas, sino que atribuyó su decisión al presunto incumplimiento del Gobierno mexicano en el acuerdo bilateral aéreo con Estados Unidos.
“Ese es el debate que tienen entre los dos gobiernos, no es un tema ni nuestro ni de Delta. Con esta suspensión podemos seguir operando la alianza como la tenemos”, añadió.
Conesa subrayó que, independientemente del resultado legal, Aeroméxico continuará con sus planes de operación conforme a lo programado.
“Seguimos operando como lo estábamos haciendo. Recordar que la relación con Delta va más allá del tema comercial, porque Delta es accionista de Aeroméxico, tiene el 20 por ciento de nuestro capital, participan en el consejo, tenemos múltiples relaciones con ellos, por ejemplo, en compras”, puntualizó.
El directivo reiteró que la alianza representa una gran oferta para los usuarios.
“Conectamos más de 50 pares de ciudades junto con Delta. Obviamente queremos que los dos gobiernos lleguen a un acuerdo y que este tema de la discusión del bilateral quede ya en el pasado. Esperamos que así sea pronto”, finalizó.
mrh