Pese a alerta canadiense, turismo extranjero en México sigue en aumento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Canadá actualizó su alerta de viaje a México el pasado 13 de noviembre de 2025, advirtiendo a sus ciudadanos que extremen precauciones debido a los altos niveles de delincuencia y secuestros en ciertas regiones del país. La alerta, sin embargo, no incluye restricciones para ciudades como Morelia o Pátzcuaro, donde el turismo canadiense mantiene una presencia constante.

El aviso desaconseja los viajes no esenciales a varias entidades mexicanas debido a la violencia ligada al crimen organizado. Entre los estados afectados se encuentran Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, aunque con excepciones específicas.

En el caso de Michoacán, la ciudad de Morelia y Pátzcuaro están excluidas de la recomendación, lo cual significa que los turistas canadienses pueden seguir visitándolas. Lo mismo ocurre con Zacatecas capital, Monterrey, Hermosillo y otras ciudades turísticas.

Cuestionada sobre esta alerta, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que el país ya tiene conocimiento del aviso y que buscarán dialogar con la Embajada de Canadá. No obstante, señaló que “estas alertas no han frenado la llegada de turistas canadienses ni de otros países”, destacando un incremento del 11% en visitantes procedentes de Canadá en el último periodo.

“México es un país hermosísimo y seguro para el turismo, especialmente en el centro y sureste del país”, declaró.