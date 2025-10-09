Personalizar tu coche puede costarte multas muy caras en México

Placas parcialmente cubiertas o decorativas

Micas, portaplacas opacos o cualquier objeto que dificulte la lectura de las placas pueden derivar en multas desde 10 hasta 20 UMA (entre $1,131 y $2,262 pesos), además del retiro del accesorio o inmovilización.

Faros y luces LED o neón no homologados

Las NOM-068 y NOM-079 regulan la intensidad y el tipo de iluminación permitida. El uso de luces que encandilan u obstaculizan la visibilidad de otros conductores también se multa, y podría implicar la retención del vehículo.

Dispositivos antirradares

Aunque algunos solo alertan al conductor, todos los sistemas antirradares están prohibidos. Portarlos puede costar hasta 30 UMA y terminar en decomiso del equipo.

Modificaciones que dañan la vía

Neumáticos metálicos, cuchillas, orugas o adaptaciones que deterioren el pavimento pueden alcanzar multas superiores a 50 UMA, unos $5,657 pesos, según la evaluación del agente.