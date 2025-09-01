Persisten en la línea de fuego: cinco brigadas mexicanas continúan en Canadá

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cinco brigadas de combatientes mexicanos continúan desplegadas en Canadá, apoyando en las labores para controlar los incendios forestales que afectan a las zonas de Muskeg, Weyakwin y Knee, dentro de la provincia de Saskatchewan.

De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), los brigadistas han realizado acciones clave para contener el avance del fuego y minimizar riesgos en la zona, demostrando una vez más la capacidad y preparación del personal mexicano en situaciones de emergencia internacional.

Estas fueron algunas de sus contribuciones:

🪵 Derribo de 144 árboles que representaban un riesgo potencial de propagación.

🔥 Rastreo de puntos calientes a lo largo de 6,000 metros de terreno forestal.

💧 Liquidación de 68 puntos de calor activos.

🧯 Despliegue de 2,410 metros de manguera especializada para supresión de incendios.

Las imágenes difundidas por Conafor muestran a los brigadistas trabajando en condiciones complejas, en terrenos boscosos y zonas húmedas, donde el fuego amenaza con expandirse. Las maniobras incluyen desde la instalación de líneas de agua hasta la remoción de material combustible.