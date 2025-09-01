Persisten en la línea de fuego: cinco brigadas mexicanas continúan en Canadá

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cinco brigadas de combatientes mexicanos continúan desplegadas en Canadá, apoyando en las labores para controlar los incendios forestales que afectan a las zonas de Muskeg, Weyakwin y Knee, dentro de la provincia de Saskatchewan.
De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), los brigadistas han realizado acciones clave para contener el avance del fuego y minimizar riesgos en la zona, demostrando una vez más la capacidad y preparación del personal mexicano en situaciones de emergencia internacional.
🪵 Derribo de 144 árboles que representaban un riesgo potencial de propagación.
🔥 Rastreo de puntos calientes a lo largo de 6,000 metros de terreno forestal.
💧 Liquidación de 68 puntos de calor activos.
🧯 Despliegue de 2,410 metros de manguera especializada para supresión de incendios.
Las imágenes difundidas por Conafor muestran a los brigadistas trabajando en condiciones complejas, en terrenos boscosos y zonas húmedas, donde el fuego amenaza con expandirse. Las maniobras incluyen desde la instalación de líneas de agua hasta la remoción de material combustible.
Este tipo de colaboración internacional refuerza los lazos de cooperación entre México y Canadá en materia de protección ambiental, al tiempo que reconoce la labor y el profesionalismo de los combatientes mexicanos que, año con año, son convocados para apoyar en temporadas críticas.
SHA