Perro de Aaron Ramsey se pierde en Guanajuato; ofrece 10 mil dólares de recompensa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El futbolista británico Aaron Ramsey reportó la desaparición de su mascota en el estado de Guanajuato, y ofreció una buena cantidad de dinero para hallarla.
A través de redes sociales, Ramsey compartió que su perro fue visto por última vez en la zona de Los Herreros, cerca de San Gabriel, sobre la carretera que conduce a Dolores Hidalgo.
El futbolista incluso publicó la ubicación exacta en Google Maps, pidiendo ayuda para localizarlo.
Como recompensa, ofreció 10 mil dólares a quien proporcione información que ayude a encontrarlo.
"Si tiene alguna información, por favor contáctame 🙏", escribió en una publicación acompañada por una imagen de su mascota, una perrita de raza beagle.
RYE-