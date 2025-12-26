Perrito callejero ‘roba’ peluche en Mérida y clientes le regalan la Navidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un perrito callejero protagonizó uno de los momentos más emotivos de esta Navidad, luego de ingresar a una tienda Miniso en Mérida y "elegir" un peluche como su regalo. Lo que parecía un simple incidente comercial terminó en un gesto colectivo de ternura que se viralizó en redes sociales.

Todo ocurrió en una zona comercial del norte de la ciudad, cuando el can entró a la tienda, se acercó a un estante de peluches y tomó uno con el hocico. Empezó a jugar con él entre los pasillos, como si por fin hubiera encontrado algo que le perteneciera.