Perrito callejero ‘roba’ peluche en Mérida y clientes le regalan la Navidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un perrito callejero protagonizó uno de los momentos más emotivos de esta Navidad, luego de ingresar a una tienda Miniso en Mérida y "elegir" un peluche como su regalo. Lo que parecía un simple incidente comercial terminó en un gesto colectivo de ternura que se viralizó en redes sociales.
Todo ocurrió en una zona comercial del norte de la ciudad, cuando el can entró a la tienda, se acercó a un estante de peluches y tomó uno con el hocico. Empezó a jugar con él entre los pasillos, como si por fin hubiera encontrado algo que le perteneciera.
El personal intentó recuperar el artículo, pero varios clientes intervinieron y, conmovidos por la escena, decidieron cooperar para cubrir el costo del juguete. Así, el perrito salió feliz de la tienda, peluche en hocico y bajo la vista de quienes presenciaron el momento.
El video del suceso rápidamente se hizo viral. Comentarios como “la humanidad no está perdida” o “ese perrito me devolvió la fe” se multiplicaron en redes. La historia ha servido como un recordatorio de que la empatía sigue presente, incluso en los actos más simples.
BCT