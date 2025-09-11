Perrita sobrevive a explosión en CDMX y da a luz prematuramente; piden apoyo

La historia fue dada a conocer a través de redes sociales por la asociación Huellitas Amor Sin Fronteras, que informó que Cereza escapó de la explosión a pesar de su frágil estado de salud, ya que presentaba desnutrición, anemia y estaba a pocos días de parir.

En palabras del colectivo, la perrita habría corrido no para salvarse, sino "por salvar a sus hijos", en un acto que calificaron como un ejemplo de amor incondicional y fuerza materna.

Tras su rescate, fue trasladada de inmediato a una clínica veterinaria donde logró dar a luz, aunque de forma prematura. Tanto ella como sus cachorros se encuentran con vida, pero requieren atención médica especializada y recursos para garantizar su recuperación.

La organización realizó un llamado a la ciudadanía para apoyar económicamente con el tratamiento de Cereza y sus crías.

Se pueden realizar donaciones a través de diferentes cuentas bancarias y PayPal. Puedes ver los detalles en la publicación de Instagram.