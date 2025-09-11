Perrita sobrevive a explosión en CDMX y da a luz prematuramente; piden apoyo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cereza, una perrita en estado de gestación, fue rescatada con vida tras la explosión de una pipa de gas ocurrida el pasado miércoles en Iztapalapa, CDMX, y actualmente se encuentra bajo atención veterinaria luego de dar a luz de manera prematura a cinco cachorros.
La historia fue dada a conocer a través de redes sociales por la asociación Huellitas Amor Sin Fronteras, que informó que Cereza escapó de la explosión a pesar de su frágil estado de salud, ya que presentaba desnutrición, anemia y estaba a pocos días de parir.
En palabras del colectivo, la perrita habría corrido no para salvarse, sino "por salvar a sus hijos", en un acto que calificaron como un ejemplo de amor incondicional y fuerza materna.
Tras su rescate, fue trasladada de inmediato a una clínica veterinaria donde logró dar a luz, aunque de forma prematura. Tanto ella como sus cachorros se encuentran con vida, pero requieren atención médica especializada y recursos para garantizar su recuperación.
La organización realizó un llamado a la ciudadanía para apoyar económicamente con el tratamiento de Cereza y sus crías.
Se pueden realizar donaciones a través de diferentes cuentas bancarias y PayPal. Puedes ver los detalles en la publicación de Instagram.
RYE-