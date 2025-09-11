México

Perrita sobrevive a explosión en CDMX y da a luz prematuramente; piden apoyo

Perrita sobrevive a explosión en CDMX y da a luz prematuramente; piden apoyo
FACEBOOK/Alexs Ventura
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cereza, una perrita en estado de gestación, fue rescatada con vida tras la explosión de una pipa de gas ocurrida el pasado miércoles en Iztapalapa, CDMX, y actualmente se encuentra bajo atención veterinaria luego de dar a luz de manera prematura a cinco cachorros.

Te puede interesar:
Iztapalapa: víctimas aumentan a 6 fallecidos y 23 heridos en estado crítico
Perrita sobrevive a explosión en CDMX y da a luz prematuramente; piden apoyo

La historia fue dada a conocer a través de redes sociales por la asociación Huellitas Amor Sin Fronteras, que informó que Cereza escapó de la explosión a pesar de su frágil estado de salud, ya que presentaba desnutrición, anemia y estaba a pocos días de parir.

En palabras del colectivo, la perrita habría corrido no para salvarse, sino "por salvar a sus hijos", en un acto que calificaron como un ejemplo de amor incondicional y fuerza materna.

Tras su rescate, fue trasladada de inmediato a una clínica veterinaria donde logró dar a luz, aunque de forma prematura. Tanto ella como sus cachorros se encuentran con vida, pero requieren atención médica especializada y recursos para garantizar su recuperación.

La organización realizó un llamado a la ciudadanía para apoyar económicamente con el tratamiento de Cereza y sus crías.

Se pueden realizar donaciones a través de diferentes cuentas bancarias y PayPal. Puedes ver los detalles en la publicación de Instagram.

RYE-

perrita
CDMX
Explosión
explosión Iztapalapa

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com