Perita en Trabajo Social de la Fiscalía General recibe la Presea al Mérito Profesional 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En reconocimiento a su amplia experiencia y compromiso con la justicia social y activismo en diversas causas, la Perita en Trabajo Social de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), Erika Victoria Aceves Herrera, recibió la “Presea al Mérito Profesional 2025”, en el marco de un encuentro en conmemoración al 21 de agosto, Día Nacional de la y el Trabajador Social.

La especialista, adscrita al Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM) región Uruapan, ha sido activista, capacitadora y tallerista con más de 30 años de experiencia en temas de derechos humanos, equidad, perspectiva y transversalidad de género, sexualidad, Norma Oficial Mexicana 046, alerta de violencia de género, inteligencia emocional, trata de personas, entre otros.

Ha desempeñado su carrera profesional en instituciones como: Centros Penitenciarios estatales y federales, dependencias gubernamentales, empresas privadas, asociaciones civiles, e instituciones educativas de todos los niveles, brindando también capacitaciones a personas servidoras públicas de los tres niveles de gobierno, personas privadas de su libertad, poblaciones comunitarias, médicas y personas dedicadas al sexo servicio, en la mayoría de los municipios del estado de Michoacán, así como en otras entidades federativas.