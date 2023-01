Periodista sonorense sufre agresión; descarta su trabajo como móvil

Discutimos y se fue amenazando que no sabía con quién me había metido y empezaba a carcajearse a media calle mientras se retiraba, así quedaron las cosas, otro día llegó su mamá muy alterada y groseramente, que por qué había agredido a su hijo, que me hacía responsable de todo lo que le pasara, y que me tenía identificado, que me había investigado bien y que me pusiera abusado, me amenazó”

Omar Castro