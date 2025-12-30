Periodista Rafael León es vinculado a proceso; retiran cargos por terrorismo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó la vinculación a proceso del periodista Rafael León, conocido como "Lafita", por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública. Inicialmente se le acusaba también de terrorismo, pero este cargo fue desestimado por el juez.

Durante una conferencia de prensa, la fiscal del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, detalló que el juez de control valoró los datos expuestos por la fiscalía y, con base en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, determinó vincularlo únicamente por los dos delitos antes mencionados.

“Se dictó el auto de vinculación a proceso únicamente por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y en contra de las instituciones de seguridad pública”, explicó la fiscal veracruzana.

Como medida cautelar, el juez dictó prisión domiciliaria durante un año, por lo que Rafael León deberá permanecer en su domicilio mientras continúan las investigaciones.