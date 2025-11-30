Peregrinos chocan y hay 2 muertos, en Edomex

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un trágico accidente ocurrió este domingo sobre la carretera Tianguistenco-Ocuilan, en el Estado de México, donde una camioneta que transportaba peregrinos colisionó de frente con una unidad de transporte público, dejando un saldo preliminar de dos personas fallecidas y al menos 20 lesionadas.
El siniestro se registró cerca de las 11:30 de la mañana en la zona conocida como El Ahuehuete, en el municipio de Ocuilan, poco antes de la desviación al Santuario de Chalma, uno de los destinos religiosos más concurridos de la región.
Varias personas que viajaban en la camioneta quedaron prensadas debido al impacto. Elementos de Protección Civil, Bomberos municipales y paramédicos del Servicio de Urgencias del Estado de México realizaron maniobras de rescate y trasladaron a los heridos a hospitales cercanos.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México fue notificada y se espera su arribo para iniciar las diligencias correspondientes. Mientras tanto, los cuerpos de los fallecidos permanecen bajo resguardo en el sitio.
El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) reportó a través de redes sociales que el accidente ya genera afectación vehicular de más de un kilómetro en ambos sentidos.
RYE-