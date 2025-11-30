Peregrinos chocan y hay 2 muertos, en Edomex

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un trágico accidente ocurrió este domingo sobre la carretera Tianguistenco-Ocuilan, en el Estado de México, donde una camioneta que transportaba peregrinos colisionó de frente con una unidad de transporte público, dejando un saldo preliminar de dos personas fallecidas y al menos 20 lesionadas.

El siniestro se registró cerca de las 11:30 de la mañana en la zona conocida como El Ahuehuete, en el municipio de Ocuilan, poco antes de la desviación al Santuario de Chalma, uno de los destinos religiosos más concurridos de la región.