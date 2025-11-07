Perú pedirá a la OEA modificar la Convención de Caracas de 1954 tras asilo otorgado por México a ex primera ministra

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Perú anunció este viernes que iniciará un proceso para proponer ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una modificación a la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954. Esta decisión surge tras la controversia generada por el asilo otorgado por México a Betssy Chávez, ex primera ministra del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

A través de un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo peruano argumentó que “el derecho al asilo ha sido tergiversado”, motivo por el cual considera necesario revisar los alcances del acuerdo regional que regula esta figura diplomática.

“Se iniciará de inmediato un proceso de consultas con otros países miembros de la OEA para llevar adelante esta propuesta, cuyo objetivo central es que el imperio de la ley sea respetado por todos los habitantes de las Américas”, indicó el comunicado.