Perú pedirá a la OEA modificar la Convención de Caracas de 1954 tras asilo otorgado por México a ex primera ministra

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Perú anunció este viernes que iniciará un proceso para proponer ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una modificación a la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954. Esta decisión surge tras la controversia generada por el asilo otorgado por México a Betssy Chávez, ex primera ministra del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).
A través de un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo peruano argumentó que “el derecho al asilo ha sido tergiversado”, motivo por el cual considera necesario revisar los alcances del acuerdo regional que regula esta figura diplomática.
“Se iniciará de inmediato un proceso de consultas con otros países miembros de la OEA para llevar adelante esta propuesta, cuyo objetivo central es que el imperio de la ley sea respetado por todos los habitantes de las Américas”, indicó el comunicado.
Betssy Chávez permanece en territorio peruano, mientras el Gobierno aún no ha emitido un salvoconducto que le permita salir del país y viajar a México, como parte del procedimiento habitual tras el otorgamiento de asilo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores subrayó que se tomarán “las decisiones que correspondan” solo una vez que concluyan las consultas diplomáticas con otros países miembros de la OEA.
El caso de Betssy Chávez ha causado fricciones entre México y Perú, reavivando el debate sobre el uso político del asilo diplomático en América Latina.
mrh