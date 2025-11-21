Perú garantiza respeto a inmunidades diplomáticas de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Perú confirmó que respetará las inmunidades diplomáticas de México en su territorio, incluida la inviolabilidad de sus inmuebles en Lima, como la residencia oficial, bienes y archivos.
La información fue emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mediante un comunicado oficial, en el que se detalló que la decisión se alinea con las convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares de 1961 y 1963, respectivamente.
Por su parte, México reiteró su solicitud de un salvoconducto para la ciudadana peruana Betssy Betzabet Chávez Chino, quien permanece asilada en la embajada mexicana en Lima y cuenta con el estatus de asilada política, conforme a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas).
El gobierno mexicano espera que se le permita el traslado seguro de Chávez Chino hacia México, respetando así el derecho internacional y los principios humanitarios que respaldan el asilo diplomático.
SHA