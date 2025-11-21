Perú garantiza respeto a inmunidades diplomáticas de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Perú confirmó que respetará las inmunidades diplomáticas de México en su territorio, incluida la inviolabilidad de sus inmuebles en Lima, como la residencia oficial, bienes y archivos.

La información fue emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mediante un comunicado oficial, en el que se detalló que la decisión se alinea con las convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares de 1961 y 1963, respectivamente.