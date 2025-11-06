Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum

A través de redes sociales oficiales, el Poder Legislativo peruano informó que la moción 19057 fue aprobada con el argumento de que las recientes declaraciones de la mandataria mexicana representan una “ofensa al sistema democrático nacional” y una violación al principio de no intervención.

La resolución surge en un contexto de tensiones prolongadas entre ambos países, que se agudizaron desde el fallido intento de autogolpe del expresidente Pedro Castillo en 2022 y el posterior asilo otorgado por México a varios de sus allegados, incluida su exprimera ministra, Betssy Chávez, este año.