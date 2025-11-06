Perú declara non grata a Sheinbaum y México responde

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El Gobierno de México rechazó este jueves la declaración de persona non grata emitida por el Congreso de Perú contra la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que dicha medida se basa en “planteamientos falsos”.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) subrayó que México no ha intervenido en los asuntos internos de Perú y que mantiene una política exterior respetuosa y apegada a los principios diplomáticos.

En el mismo mensaje, la SRE reiteró que la decisión de otorgar asilo político a Betssy Betzabet Chávez Chino se tomó conforme al derecho internacional vigente, y que dicha acción es legal y vinculante para ambas naciones.

“La Asamblea General de la ONU ha declarado que el asilo político es un acto pacífico y humanitario, que no puede ser considerado inamistoso por ningún otro Estado”, enfatizó la dependencia.