Perú acusa a Claudia Sheinbaum de violar principios de la OEA por apoyar a Castillo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Perú respondió con dureza a las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien expresó su solidaridad con el expresidente peruano Pedro Castillo. A través de un comunicado oficial, la Cancillería peruana acusó a la mandataria mexicana de tener un “amplio desconocimiento de la realidad” de ese país.

La Cancillería de Perú señaló que las palabras de Sheinbaum violan los principios de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), al referirse a un caso que consideran un asunto interno.

El comunicado enfatizó que las declaraciones de la presidenta mexicana “reflejan un desconocimiento total de la realidad peruana, de su Constitución y de su ordenamiento jurídico”.

Sheinbaum publicó en sus redes sociales que recibió en Palacio Nacional al abogado Guido Croxatto, defensor de Pedro Castillo, y se solidarizó con el exmandatario y su familia, a quienes calificó como víctimas de persecución política y discriminación. También pidió la intervención de la ONU para garantizar el respeto a los derechos humanos en el caso.