¿Pensabas mandar algo? Correos de México detiene los envíos a EE.UU. impuestos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de este miércoles 27 de agosto de 2025, Correos de México suspenderá temporalmente sus servicios de envío postal y de paquetería hacia Estados Unidos, debido a modificaciones fiscales implementadas por ese país.

La medida fue anunciada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), luego de que el Gobierno de EE. UU. emitiera la Orden Ejecutiva 14324, la cual elimina la exención conocida como “de minimis”. Esta disposición permitía la entrada de paquetes con valor menor a 800 dólares sin pagar impuestos; sin embargo, a partir del 29 de agosto, todos los envíos deberán cubrir tarifas, sin importar su costo o país de origen.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, los paquetes que se encuentren en tránsito antes de la suspensión podrán seguir su curso, aunque podrían enfrentar demoras debido a la implementación de los nuevos criterios aduanales. En cambio, los paquetes enviados a partir del 27 de agosto no serán aceptados por SEPOMEX hasta que se definan los nuevos lineamientos operativos