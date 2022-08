Pensó que lo habían picado los moscos y era viruela del mono [Video]

Marco Buaer, de 36 años de edad, y habitante de la capital del país, compartió su testimonio luego de que se contagio de esta enfermedad:

"Me despierto y les digo, oigan miren, me picaron los zancudos muy feo y me dice un amigo que es médico 'oye, eso no son piquetes de zancudo, esas son pápulas'".

El joven recordó que todo inició el 31 de julio y que lleva ya once días con la enfermedad, que le fue diagnosticada en revisión por médicos.

Marco añadió que los primeros síntomas que presentó fueron cansancio, sueño, dolor de cuerpo, se le inflamaron los ganglios y presentaba dolor al orinar.

Sobre cómo se contagió, descartó que haya sido por relaciones sexuales con hombres, y detalló que su médico le dijo que probablemente se contagió con el rose de la ropa de alguien que tenía una pápula recién reventada en la espalda.

El capitalino dijo que compartió su caso en tele abierta nacional para que la gente que vea que "es una realidad que está sucediendo".