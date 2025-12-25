Pemex y Japón consolidan alianza por la eficiencia energética

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México anunció una nueva alianza estratégica entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), con el respaldo de ADAPTEX, con el objetivo de reducir la huella ambiental y mejorar la eficiencia energética en la Refinería de Cadereyta, Nuevo León.
El proyecto: menos emisiones, más ahorro
La colaboración internacional consiste en la implementación de un Sistema de Control Avanzado de Procesos en calentadores a fuego directo, específicamente en la planta de destilación primaria y al vacío Combinada 1.
Este sistema busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y, al mismo tiempo, generar ahorros energéticos mediante mejoras operativas y un control distribuido más eficiente.
Actualmente, el proyecto se encuentra en una fase de integración de sistemas, validación de resultados y evaluación de impacto energético.
Durante una visita técnica al Centro Administrativo Pemex (CAP), especialistas de la delegación japonesa supervisaron los avances del proyecto. El director de Pemex, Dr. Víctor Rodríguez Padilla, subrayó que el intercambio de tecnologías y mejores prácticas en eficiencia energética acelera los objetivos comunes en sostenibilidad.
Rodríguez Padilla reiteró que Pemex está comprometido con una agenda de sostenibilidad que impulse la transición energética, sin dejar de lado la seguridad energética de México. Este tipo de alianzas, señaló, son clave para cumplir los compromisos ambientales del país en el marco internacional.
mrh