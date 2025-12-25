Pemex y Japón consolidan alianza por la eficiencia energética

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México anunció una nueva alianza estratégica entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), con el respaldo de ADAPTEX, con el objetivo de reducir la huella ambiental y mejorar la eficiencia energética en la Refinería de Cadereyta, Nuevo León.

El proyecto: menos emisiones, más ahorro

La colaboración internacional consiste en la implementación de un Sistema de Control Avanzado de Procesos en calentadores a fuego directo, específicamente en la planta de destilación primaria y al vacío Combinada 1.

Este sistema busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y, al mismo tiempo, generar ahorros energéticos mediante mejoras operativas y un control distribuido más eficiente.

Actualmente, el proyecto se encuentra en una fase de integración de sistemas, validación de resultados y evaluación de impacto energético.