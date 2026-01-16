Pemex regresa a la Bolsa con oferta por 31 mil 500 mdp para refinanciar deuda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un intento por mejorar su perfil financiero y refinanciar pasivos próximos a vencer, Petróleos Mexicanos (Pemex), considerada la petrolera más endeudada del mundo, anunció una oferta pública de certificados bursátiles con la que busca colocar deuda por hasta 31 mil 500 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La colocación forma parte de una estrategia mayor, contemplada dentro del Plan Estratégico 2025-2030 impulsado por el gobierno federal y recientemente presentado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

📈 Detalles de la emisión

De acuerdo con la oferta pública registrada, Pemex emitirá hasta 315 millones de certificados bursátiles, con un valor nominal de 100 pesos cada uno, bajo un programa autorizado por hasta 100 mil millones de pesos o su equivalente en unidades de inversión.

La oferta se realizará en pesos y corresponde a una emisión primaria nacional con vencimiento estimado entre marzo y abril de 2031, es decir, con un plazo de aproximadamente 5.2 años. Los intereses serán variables y estarán referenciados a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), con pagos cada 28 días.

⛽ Para qué usará Pemex los recursos

La empresa estatal detalló que los fondos obtenidos se destinarán al pago de pasivos financieros con vencimiento en 2026, con lo que espera reducir la presión de su deuda de corto plazo.

Los certificados serán quirografarios, es decir, no contarán con una garantía específica, y estarán respaldados por los ingresos propios de la empresa y, en su caso, por operaciones adicionales de refinanciamiento.

🔍 Alta calificación, pero dudas persisten

A pesar del alto nivel de endeudamiento de Pemex, la emisión cuenta con las máximas calificaciones crediticias nacionales: “AAA.mx” por Moody’s Local México y “HR AAA” por HR Ratings, ambas con perspectiva estable.

El movimiento marca el regreso de Pemex al mercado bursátil apenas cinco meses después del anuncio del nuevo plan estratégico. La colocación se realiza mediante un proceso de cierre de libro, en el que participan instituciones financieras como Banorte, BBVA México, Santander, Scotiabank, Monex y Ve por Más.

👀 Advertencia de analistas

En entrevista con EFE, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, advirtió que el regreso de Pemex al mercado se da pese a las constantes inyecciones de capital público. “Está claro que Pemex no ha bajado su nivel de estrés financiero”, subrayó.

Siller agregó que, si la empresa continúa recibiendo apoyos gubernamentales mientras emite nueva deuda, se corre el riesgo de que los recursos públicos sigan subsidiando un modelo financiero insostenible a largo plazo.

