Pemex recupera más de 2.6 millones de litros de hidrocarburo en el río Pantepec

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que continúa realizando labores de recuperación de hidrocarburo en el río Pantepec, en el estado de Veracruz, como parte del seguimiento a la fuga detectada en el oleoducto de 30 pulgadas Poza Rica–Madero, en el municipio de Álamo Temapache.

De acuerdo con la tarjeta informativa emitida el 30 de octubre, se han recuperado 2 millones 600 mil litros de hidrocarburo en 10 puntos estratégicos ubicados a lo largo del río y sus afluentes.

Apoyo a comunidades afectadas

Durante la jornada más reciente, se entregaron:

621 despensas

1,656 botellas de agua

9 mil 628 despensas acumuladas desde el inicio de las labores

22 mil 868 botellas de agua ,

16 pipas con 45 mil litros de agua potable

1 mil 301 kilos de croquetas para mascotas

También se brindó agua potable a través de 2 pipas de 45 mil litros.

Trabajo conjunto

Pemex señaló que personal sindicalizado y de confianza participa en la limpieza de comunidades y viviendas afectadas por sedimentos e inundaciones. Este día, fueron saneadas 16 viviendas adicionales.