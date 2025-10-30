Pemex recupera más de 2.6 millones de litros de hidrocarburo en el río Pantepec

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que continúa realizando labores de recuperación de hidrocarburo en el río Pantepec, en el estado de Veracruz, como parte del seguimiento a la fuga detectada en el oleoducto de 30 pulgadas Poza Rica–Madero, en el municipio de Álamo Temapache.
De acuerdo con la tarjeta informativa emitida el 30 de octubre, se han recuperado 2 millones 600 mil litros de hidrocarburo en 10 puntos estratégicos ubicados a lo largo del río y sus afluentes.
Durante la jornada más reciente, se entregaron:
621 despensas
1,656 botellas de agua
9 mil 628 despensas acumuladas desde el inicio de las labores
22 mil 868 botellas de agua,
16 pipas con 45 mil litros de agua potable
1 mil 301 kilos de croquetas para mascotas
También se brindó agua potable a través de 2 pipas de 45 mil litros.
Pemex señaló que personal sindicalizado y de confianza participa en la limpieza de comunidades y viviendas afectadas por sedimentos e inundaciones. Este día, fueron saneadas 16 viviendas adicionales.
Además, las Unidades Médicas Móviles atendieron a habitantes de comunidades como Poblados 6, Raudal Nuevo, Raya Obscura y la colonia Morelos de Poza Rica.
