Pemex recupera más de 2.5 millones de litros de hidrocarburo en el río Pantepec

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que ha recuperado más de 2 millones 519 mil litros de hidrocarburo en el río Pantepec, en Veracruz, como parte de las labores tras una fuga registrada en el oleoducto de 30 pulgadas Poza Rica–Madero, a la altura del municipio de Álamo Temapache.

Las tareas se han desarrollado en coordinación con 755 trabajadores de Pemex, la Secretaría de Marina (Semar), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), así como el Gobierno del Estado de Veracruz.

Como parte de las acciones de responsabilidad social, este 28 de octubre se entregaron 420 despensas, 1,776 botellas de agua, 48 tinacos y se proporcionó agua potable mediante pipas. Además, se entregaron 247 kilos de alimento para mascotas.