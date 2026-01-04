Pemex alcanza 1.4 millones de barriles diarios con siete refinerías activas

Según lo informado, la Refinería de Tula ya alcanza una capacidad de proceso de 270 mil barriles diarios, una cifra notable si se considera que en 2019 se encontraba completamente fuera de operación por deterioro acumulado.

La nueva infraestructura incluye una planta de coquización retardada, así como unidades de hidrotratamiento y producción de hidrógeno, que permitirán elevar la calidad de productos como gasolina, diésel y turbosina. En conjunto, estos productos representan más del 60% de la producción en el país.

Más abasto para las regiones

Aunque se ubica en el estado de Hidalgo, la operación de esta refinería impacta directamente en el abasto hacia regiones como Michoacán, donde se distribuyen miles de litros diarios de combustible. La expectativa es que este incremento contribuya a una mayor estabilidad en el suministro y, eventualmente, a precios más accesibles.

BCT