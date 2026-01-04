Pemex alcanza 1.4 millones de barriles diarios con siete refinerías activas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Sistema Nacional de Refinación superó recientemente la producción de 1.4 millones de barriles diarios, de acuerdo con información oficial difundida en redes. Este avance se enmarca en una estrategia nacional para recuperar la capacidad de las refinerías y fortalecer la soberanía energética del país.
Durante la supervisión de los avances del Proyecto de Aprovechamiento de Residuales en la Refinería de Tula, se destacaron los logros alcanzados en la modernización de esta instalación, clave para el suministro de combustibles a nivel nacional.
Según lo informado, la Refinería de Tula ya alcanza una capacidad de proceso de 270 mil barriles diarios, una cifra notable si se considera que en 2019 se encontraba completamente fuera de operación por deterioro acumulado.
La nueva infraestructura incluye una planta de coquización retardada, así como unidades de hidrotratamiento y producción de hidrógeno, que permitirán elevar la calidad de productos como gasolina, diésel y turbosina. En conjunto, estos productos representan más del 60% de la producción en el país.
Aunque se ubica en el estado de Hidalgo, la operación de esta refinería impacta directamente en el abasto hacia regiones como Michoacán, donde se distribuyen miles de litros diarios de combustible. La expectativa es que este incremento contribuya a una mayor estabilidad en el suministro y, eventualmente, a precios más accesibles.
BCT