Pemex aclara: ventas de crudo a Cuba son comerciales y legales

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que durante 2025 las exportaciones de petróleo y petrolíferos hacia Cuba alcanzaron un valor aproximado de 496 millones de dólares, como parte de un contrato comercial vigente desde 2023.
La información fue confirmada por el director general de la empresa productiva del Estado, Víctor Rodríguez Padilla, quien precisó que se trata de una relación estrictamente comercial, descartando que exista algún tipo de donación o apoyo gratuito al gobierno cubano.
De acuerdo con Pemex, las operaciones de exportación se han realizado bajo un solo contrato, el cual se ha cumplido sin retrasos en los pagos, por lo que no existen adeudos pendientes por parte del gobierno cubano.
Rodríguez Padilla subrayó que estas ventas representan una proporción mínima dentro de la operación global de la petrolera, ya que significan menos del 1% del crudo producido y alrededor del 0.1% de los ingresos totales de la empresa.
Asimismo, explicó que la comercialización de hidrocarburos con Cuba no compromete el abasto nacional ni afecta las finanzas de Pemex, al tratarse de volúmenes reducidos y previamente contemplados en su esquema de ventas internacionales.
Pemex recordó que, desde la firma del contrato en 2023, las ventas acumuladas de petróleo a Cuba podrían superar los mil 400 millones de dólares, lo que confirma la continuidad de la relación comercial entre ambos países.
