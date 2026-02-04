Pemex aclara: ventas de crudo a Cuba son comerciales y legales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que durante 2025 las exportaciones de petróleo y petrolíferos hacia Cuba alcanzaron un valor aproximado de 496 millones de dólares, como parte de un contrato comercial vigente desde 2023.

La información fue confirmada por el director general de la empresa productiva del Estado, Víctor Rodríguez Padilla, quien precisó que se trata de una relación estrictamente comercial, descartando que exista algún tipo de donación o apoyo gratuito al gobierno cubano.

De acuerdo con Pemex, las operaciones de exportación se han realizado bajo un solo contrato, el cual se ha cumplido sin retrasos en los pagos, por lo que no existen adeudos pendientes por parte del gobierno cubano.