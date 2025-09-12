Peña Nieto reaparece en torneo de golf en España [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, fue visto públicamente el pasado jueves en Madrid, España, donde participó en un torneo benéfico de golf organizado a favor de la lucha contra el cáncer de mama.

Peña Nieto formó parte del XXIV Torneo Benéfico de Golf contra el Cáncer de Mama, organizado por la Fundación Clínica Menorca. El evento se llevó a cabo en el campo de La Herrería, ubicado en San Lorenzo de El Escorial, a las afueras de la capital española.

Durante el torneo, el exmandatario completó los 18 hoyos del recorrido, según reportó la agencia española EFE.