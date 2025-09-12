Peña Nieto reaparece en torneo de golf en España [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, fue visto públicamente el pasado jueves en Madrid, España, donde participó en un torneo benéfico de golf organizado a favor de la lucha contra el cáncer de mama.
Peña Nieto formó parte del XXIV Torneo Benéfico de Golf contra el Cáncer de Mama, organizado por la Fundación Clínica Menorca. El evento se llevó a cabo en el campo de La Herrería, ubicado en San Lorenzo de El Escorial, a las afueras de la capital española.
Durante el torneo, el exmandatario completó los 18 hoyos del recorrido, según reportó la agencia española EFE.
Además del exmandatario, al evento asistieron destacadas figuras del deporte como el tenista Rafael Nadal y el exportero Iker Casillas, así como el actual embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, quien fue gobernador de Sinaloa y designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El momento fue documentado por medios como la propia EFE y el diario deportivo Marca, que publicaron imágenes de los participantes, incluyendo una fotografía grupal del recuerdo.
Aunque Peña Nieto ha mantenido un perfil bajo desde que concluyó su mandato en 2018, su participación en este evento ha vuelto a colocar su nombre en la escena mediática, especialmente por coincidir con figuras de alto perfil del deporte español.
mrh