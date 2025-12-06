Peña Nieto habría sido visto en Ixtapan de la Sal, tras siete años de autoexilio

“Confesiones desde el exilio”: Peña Nieto ya lo había adelantado

En su libro “Confesiones desde el exilio: Enrique Peña Nieto”, Mario Maldonado recoge una entrevista exclusiva con el expresidente, en la que este expresa su intención de regresar a México, aunque no tiene claro cuándo ni en qué condiciones lo haría.

Según el propio periodista, Peña Nieto había informado al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su deseo de radicar en México, y AMLO no se opuso. Sin embargo, ante el clima político y judicial, optó por mantenerse fuera del país.

Escenario legal: Caso Pegasus y Juan Collado

El retorno de Peña Nieto ocurre en un contexto aún delicado. El 9 de julio de 2019, su amigo y abogado Juan Collado fue detenido por presunto lavado de dinero, lo que marcó un punto de quiebre para su permanencia en México.

Además, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación abierta en su contra por un presunto soborno de 25 millones de dólares, relacionado con el caso Pegasus, sobre espionaje ilegal con software adquirido por el Estado.

¿Regreso definitivo?

Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre si Enrique Peña Nieto regresará de forma permanente al país. En palabras del propio expresidente, “tiene interés”, pero aún evalúa su decisión conforme evolucione el panorama político y judicial.

mrh