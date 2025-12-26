Pasaportes electrónicos sin proveedor; SRE reiniciará proceso de licitación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que fue declarado desierto el fallo de la licitación pública internacional para la contratación de servicios integrales de apoyo en la emisión del pasaporte mexicano electrónico.

La decisión se tomó este 26 de diciembre de 2025 a las 10:00 horas, en las instalaciones de la SRE, de acuerdo con un comunicado oficial de la dependencia federal.

La convocatoria, identificada con el número LA-05-613-005000999-T-2-2026, fue desechada al no haber licitantes que cumplieran con la totalidad de los requisitos establecidos.

La SRE detalló que el procedimiento fue llevado a cabo conforme a lo establecido por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento vigente.

Asimismo, la dependencia adelantó que se iniciará un nuevo proceso licitatorio próximamente, garantizando que el servicio de emisión de pasaportes continúe operando tanto en el territorio nacional como en las representaciones consulares de México en el extranjero.