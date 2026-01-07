Pasaporte mexicano sube de precio en 2026: conoce tarifas y requisitos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del 1 de enero de 2026, los costos para tramitar el pasaporte mexicano aumentaron, como ocurre cada inicio de año. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) publicó los nuevos precios según la vigencia del documento, así como los requisitos actualizados para quienes deseen realizar el trámite.

📄 Precios del pasaporte mexicano en 2026

Los costos actualizados para este año son los siguientes:

Pasaporte con vigencia de 1 año: $920 pesos

Pasaporte con vigencia de 3 años: $1,795 pesos

Pasaporte con vigencia de 6 años: $2,440 pesos

Pasaporte con vigencia de 10 años: $4,280 pesos

Comparado con 2025, los aumentos fueron de entre 35 y 160 pesos, dependiendo de la vigencia elegida.

📌 Requisitos para tramitar el pasaporte mexicano 2026

Además del pago correspondiente, las y los solicitantes deben presentar documentación oficial que acredite su nacionalidad mexicana y una identificación vigente.

Para personas adultas:

Documento que acredite nacionalidad mexicana (uno de los siguientes):

Acta de nacimiento (oficina del registro civil o consulado)

Certificado de nacionalidad mexicana

Declaratoria de nacionalidad por nacimiento

Carta de naturalización

Cédula de identidad ciudadana

Certificado de matrícula consular

Identificación oficial vigente:

Credencial para votar (INE)

Matrícula consular

Licencia de conducir (vigente)

Para menores de edad:

Documento que acredite nacionalidad mexicana (uno de los siguientes):

Acta de nacimiento (registro civil o consulado)

Certificado de nacionalidad mexicana

Declaratoria de nacionalidad por nacimiento

Carta de naturalización

Cédula de identidad ciudadana

Matrícula consular

Además deben presentar:

Identificación oficial vigente del menor (credencial escolar o kardex)

Identificación oficial de la madre, padre o tutor legal

📆 ¿Dónde consultar más información?

Los interesados pueden revisar los detalles y agendar cita a través del portal oficial de la SRE:

https://citas.sre.gob.mx

mrh