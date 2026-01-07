Pasaporte mexicano sube de precio en 2026: conoce tarifas y requisitos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del 1 de enero de 2026, los costos para tramitar el pasaporte mexicano aumentaron, como ocurre cada inicio de año. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) publicó los nuevos precios según la vigencia del documento, así como los requisitos actualizados para quienes deseen realizar el trámite.
Los costos actualizados para este año son los siguientes:
Pasaporte con vigencia de 1 año: $920 pesos
Pasaporte con vigencia de 3 años: $1,795 pesos
Pasaporte con vigencia de 6 años: $2,440 pesos
Pasaporte con vigencia de 10 años: $4,280 pesos
Comparado con 2025, los aumentos fueron de entre 35 y 160 pesos, dependiendo de la vigencia elegida.
Además del pago correspondiente, las y los solicitantes deben presentar documentación oficial que acredite su nacionalidad mexicana y una identificación vigente.
Documento que acredite nacionalidad mexicana (uno de los siguientes):
Acta de nacimiento (oficina del registro civil o consulado)
Certificado de nacionalidad mexicana
Declaratoria de nacionalidad por nacimiento
Carta de naturalización
Cédula de identidad ciudadana
Certificado de matrícula consular
Identificación oficial vigente:
Credencial para votar (INE)
Matrícula consular
Licencia de conducir (vigente)
Además deben presentar:
Identificación oficial vigente del menor (credencial escolar o kardex)
Identificación oficial de la madre, padre o tutor legal
Los interesados pueden revisar los detalles y agendar cita a través del portal oficial de la SRE:
https://citas.sre.gob.mx
