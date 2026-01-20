Pasó en México: madre denuncia a su hijo tras recibir videos donde presume un homicidio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre identificado como Ulises “N” fue detenido y vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado, luego de que él mismo grabara el crimen y enviara por error los videos a su madre, quien lo denunció ante las autoridades de la Ciudad de México.
De acuerdo con la información disponible, el caso se conoció a partir de la denuncia presentada por la madre del imputado ante el Ministerio Público, tras recibir por WhatsApp fotografías y videos en los que su hijo presumía haber cometido un homicidio con arma blanca, refiriéndose a la víctima como su “segundo muerto”.
En las grabaciones, Ulises “N” se filmó junto al cuerpo de un hombre tendido en el suelo, aseguró que estaba muerto, mostró una de sus manos ensangrentadas. Con base en ese material, las autoridades lograron ubicar el lugar de los hechos en el Deportivo San Agustín Ohtenco, en la alcaldía Milpa Alta.
A partir de la denuncia, agentes de la Policía de Investigación (PDI) desplegaron un operativo en la zona y localizaron el cuerpo de la víctima. Posteriormente, Ulises “N” fue detenido aproximadamente a dos kilómetros del sitio, donde también fue asegurada un arma blanca presuntamente relacionada con el crimen.
Según informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), los hechos ocurrieron el pasado 17 de enero. Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los datos de prueba, por lo que un juez de control determinó vincular al imputado a proceso por homicidio calificado.
La autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y ordenó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que Ulises “N” permanecerá interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente mientras continúan las indagatorias.
