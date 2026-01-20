Pasó en México: madre denuncia a su hijo tras recibir videos donde presume un homicidio

En las grabaciones, Ulises “N” se filmó junto al cuerpo de un hombre tendido en el suelo, aseguró que estaba muerto, mostró una de sus manos ensangrentadas. Con base en ese material, las autoridades lograron ubicar el lugar de los hechos en el Deportivo San Agustín Ohtenco, en la alcaldía Milpa Alta.

A partir de la denuncia, agentes de la Policía de Investigación (PDI) desplegaron un operativo en la zona y localizaron el cuerpo de la víctima. Posteriormente, Ulises “N” fue detenido aproximadamente a dos kilómetros del sitio, donde también fue asegurada un arma blanca presuntamente relacionada con el crimen.

Según informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), los hechos ocurrieron el pasado 17 de enero. Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los datos de prueba, por lo que un juez de control determinó vincular al imputado a proceso por homicidio calificado.