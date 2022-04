Pasó en México: hombre agrede a su vecina con un machete

Veracruz (MiMorelia.com).- A través de redes sociales fue difundido un video donde un hombre agredió a su vecina con machete en la calle Río Orle, en la colonia Lomas del Río Medio 4 del puerto de Veracruz.

Dicha grabación fue compartida en el grupo “Tepito Lomas de Río Medio y Alrededores” por una usuaria, sin embargo, debido a las fuertes imágenes y la violencia que el hombre ejerció sobre la mujer el video fue eliminado.

Cabe mencionar que el incidente se registró el pasado viernes cerca de las 11:00 horas cuando la mujer identificada como Juana Luz y su madre acudieron a la casa del vecino para reclamarle que sus hijos le rompieron una ventana con una piedra.

De acuerdo a medios locales, la madre de los pequeños atacó a golpes a Juana Luz, mientras que la mamá de esta última comenzó a grabar la pelea con el celular, minutos después un hombre salió de la vivienda y jaló del pelo a Juana Luz.

La madre de la mujer agredida se acercó para pedir que dejaran en paz a su hija y el hombre le dijo “Tú a mí no me vienes a golpear, a mi casa no me vienes a golpear, estás dentro de mi casa”, para después meterse a su casa y salir con un machete con el que le propinó unos planazos Juana Luz, por lo que la mujer resultó con varias heridas en la espalda, así como cortaduras en las manos.

Finalmente, cuando llegó la policía la pareja se encerró en su domicilio. Hasta el momento se desconoce si ambos fueron aprehendidos.

Con información de la Silla Rota Veracruz

EA