Parques y Vida Silvestre se hará cargo del tratamiento de la osa del Zoológico La Pastora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La dependencia de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León anunció que asumirá directamente la atención médica veterinaria de una osa ubicada en el Zoológico La Pastora, que presenta patologías dermatológicas de consideración.

La medida se tomó tras una solicitud oficial enviada a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en la que se pidió formalmente el cuidado del ejemplar para garantizar una intervención médica especializada.

Según informaron las autoridades, el objetivo principal es lograr la recuperación del animal y, en caso de evolución favorable, reinsertarla en su hábitat natural. No obstante, el caso se considera de pronóstico reservado, lo que implica que su estado dependerá directamente de la respuesta al tratamiento.

El equipo veterinario de Parques y Vida Silvestre aplicará protocolos clínicos especializados, con seguimiento constante, en un entorno supervisado por profesionales, siempre priorizando el bienestar físico y emocional del ejemplar.