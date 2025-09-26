Parques y Vida Silvestre se hará cargo del tratamiento de la osa del Zoológico La Pastora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La dependencia de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León anunció que asumirá directamente la atención médica veterinaria de una osa ubicada en el Zoológico La Pastora, que presenta patologías dermatológicas de consideración.
La medida se tomó tras una solicitud oficial enviada a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en la que se pidió formalmente el cuidado del ejemplar para garantizar una intervención médica especializada.
Según informaron las autoridades, el objetivo principal es lograr la recuperación del animal y, en caso de evolución favorable, reinsertarla en su hábitat natural. No obstante, el caso se considera de pronóstico reservado, lo que implica que su estado dependerá directamente de la respuesta al tratamiento.
El equipo veterinario de Parques y Vida Silvestre aplicará protocolos clínicos especializados, con seguimiento constante, en un entorno supervisado por profesionales, siempre priorizando el bienestar físico y emocional del ejemplar.
La dependencia contempla dos posibles escenarios:
Una recuperación plena, que le permita volver a la vida silvestre.
La aplicación de cuidados paliativos éticos, si la enfermedad compromete de forma irreversible su salud.
Esta intervención responde al compromiso institucional de brindar soluciones oportunas a retos de salud en los ejemplares bajo resguardo, además de reafirmar la misión de conservación de fauna nativa en el estado.
“Trabajamos con un enfoque científico, transparente y humano, en beneficio de la biodiversidad y del respeto a la vida silvestre”, concluyó la dependencia en su comunicado.
La situación de la osa ha despertado preocupación entre activistas y ciudadanos, por lo que se espera que este nuevo tratamiento represente una mejora en su calidad de vida y un paso hacia una solución responsable y profesional.
mrh