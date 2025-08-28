Paralelismo cinematográfico: Senado y ‘31 Minutos’ [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una acalorada discusión en el Senado de la República derivó en un enfrentamiento físico entre dos legisladores: Alejandro “Alito” Moreno, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Gerardo Fernández Noroña, senador del Partido del Trabajo (PT) y líder del oficialismo en la Cámara Alta.
La escena, registrada en video durante la sesión legislativa se viralizó rápidamente en redes sociales, desatando una cascada de comentarios, reacciones y memes. El conflicto se produjo tras un debate sobre una controvertida solicitud de intervención militar por parte de Estados Unidos para combatir a los cárteles en México.
En el video de arriba se muestra el altercado en el Senado; y en el de abajo, una escena del capítulo El árbol furioso, donde los personajes Tulio Triviño y Juan Carlos Bodoque terminan a golpes durante una transmisión en vivo.
La escena en el Senado mexicano quedará registrada como un nuevo ejemplo de cómo la política y la cultura popular se cruzan en el imaginario colectivo. Esta vez, entre empujones legislativos y marionetas chilenas, el humor logró canalizar la indignación ciudadana ante un Congreso que, literalmente, se va a los golpes.
RPO