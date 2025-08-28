México

El enfrentamiento entre Alito Moreno y Noroña desató una ola de memes
Paralelismo cinematográfico: Senado y ‘31 Minutos’ [VIDEO]
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una acalorada discusión en el Senado de la República derivó en un enfrentamiento físico entre dos legisladores: Alejandro “Alito” Moreno, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Gerardo Fernández Noroña, senador del Partido del Trabajo (PT) y líder del oficialismo en la Cámara Alta.

La escena, registrada en video durante la sesión legislativa se viralizó rápidamente en redes sociales, desatando una cascada de comentarios, reacciones y memes. El conflicto se produjo tras un debate sobre una controvertida solicitud de intervención militar por parte de Estados Unidos para combatir a los cárteles en México.

Uno de los contenidos más compartidos fue un video en tono sarcástico que se compara el altercado con una escena del programa infantil chileno 31 Minutos.

En el video de arriba se muestra el altercado en el Senado; y en el de abajo, una escena del capítulo El árbol furioso, donde los personajes Tulio Triviño y Juan Carlos Bodoque terminan a golpes durante una transmisión en vivo.

La escena en el Senado mexicano quedará registrada como un nuevo ejemplo de cómo la política y la cultura popular se cruzan en el imaginario colectivo. Esta vez, entre empujones legislativos y marionetas chilenas, el humor logró canalizar la indignación ciudadana ante un Congreso que, literalmente, se va a los golpes.

