Paralelismo cinematográfico: Senado y ‘31 Minutos’ [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una acalorada discusión en el Senado de la República derivó en un enfrentamiento físico entre dos legisladores: Alejandro “Alito” Moreno, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Gerardo Fernández Noroña, senador del Partido del Trabajo (PT) y líder del oficialismo en la Cámara Alta.

La escena, registrada en video durante la sesión legislativa se viralizó rápidamente en redes sociales, desatando una cascada de comentarios, reacciones y memes. El conflicto se produjo tras un debate sobre una controvertida solicitud de intervención militar por parte de Estados Unidos para combatir a los cárteles en México.